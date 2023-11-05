İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 9 bin 770’e yükseldi

İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı, son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldi.

KAYNAK: AA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 9 bin 770’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 270 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 9 bin 770'e çıktığını bildirdi.

filistinolusayisigorsel.jpgÖLENLERİN YÜZDE 70’İ ÇOCUK KADIN VE YAŞLI

Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğunu hatırlatarak, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan 1270'si çocuk, 2 bin 660 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

“İSRAİL GAZZE’DE SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR”

Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'de "30 gündür soykırım ve etnik temizlik" yaptığını belirterek, "Gazze'deki hastaneler sadece saatler sonra hizmet veremeyecek durumda kalacak." ifadelerini kullandı.

gazze.jpgGazze'ye yakıt dahil yardımların güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kudra, yardımların güvenli geçişi konusunda İsrail'in "yalan söylediğini" ifade etti.

Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin "üç gündür Mısır'daki hastanelere nakledilemediğine" dikkati çekti.

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