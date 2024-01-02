İsrail'in gizli Gazze planı ortaya çıktı

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre, İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze’nin akıbeti hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu.

İsrail ordusunun hazırladığı planın, "Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin, Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini" içerdiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesine yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmak anlamsız." ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddi düşünüyorlarsa, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar." dedi.

KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölge hakkında "planlama” ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.

Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze’de saldırılar sonrasına dair plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.

ABD’nin, saldırılardan sonra İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine neden olacağından endişe duyduğu iddia edildi.

Netanyahu ise birçok kez, Filistin Yönetiminin Gazze’yi yönetmesini reddettiğini belirtti.

2007 yılından bu yana Hamas, Gazze’yi kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin oluşturduğu Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı yönetiyor.

ABD yönetimi, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’nin sorumluluğunu Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin üstlenmesini isterken, bu duruma karşı çıkan Netanyahu, "Gazze’nin güvenlik kontrolünü" ele geçirmek istiyor.