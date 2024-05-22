İsrail’in katliamlarında can kaybı 36 bine dayandı

İsrail'in Gazze Şeridi'e yönelik düzenlediği bombardımanda 229'uncu gün geride kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 6 saldırı düzenlediğini ve saldırılar sonucunda 62 kişinin yaşamını yitirdiğini, 138 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 35 bin 709'a, yaralananların sayısının ise 79 bin 990'a yükseldiği ifade edildi. Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı belirtildi.