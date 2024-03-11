İsrail’in Kıbrıs Rum kesiminde liman satın almaya çalıştığı ortaya çıktı

İsrail Limanları Şirketi Başkanı Yitzhak Uzi başkanlığında bir heyet, İsrail’den Kıbrıs Rum Kesimi’ne ziyarette bulundu.

İsrail medyasından Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hayfa Limanı’ndan bir güvenlik tehdidi olduğu takdirde, İsrail’in mal ithalatını korumasının önemi belirtilerek, Rum Kesimi'nden alınması muhtemel limanın ABD’nin Gazze sahiline kuracak olduğu limana ulaşmadan önce gelecek malların teftişi için bir kontrol noktası olacağı vurgulandı.

Söz konusu girişimin, deniz lojistik hizmetlerindeki zorluklar ve ulusal güvenlik senaryolarına karşılık ülkeye ithalat için deniz yollarından çözümler bulunması için yapıldığının altı çizildi.

MALİYETİ 140 MİLYON DOLAR

Böyle bir satın alma maliyetinin yaklaşık 140 milyon dolar olarak planlandığı ifade edilen haberde, Kıbrıslı Rumların da bu teklife sıcak baktıkları aktarıldı.

Girişimin henüz başlangıç aşamasında olduğu, müzakerelerin ileri düzeye ulaşması ve konunun kapsamlı incelenmesinden sonra Ulusal Güvenlik Konseyi’ne konunun sunulacağı açıklandı.

Haberde, İsrail’in savaşın ardından Gazze’nin imarı için bu limandan istifade edeceği aktarıldı.

"HİZBULLAH HAFYA'YI HEDEF ALABİLİR"

Ayrıca söz konusu liman satın alma girişiminin yalnızca Gazze’deki durumla alakalı olmadığı ancak, kuzeyden Hizbullah’ın Hayfa Limanı’nı hedef almasının muhtemel olduğunun altı çizildi. Böyle bir senaryoda, yük gemilerinin İsrail’e gelecek malları Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki limandan ülkenin güneyindeki Eşdod ya da Eilat limanlarından birine taşıyacağı belirtildi.

Ayrıca, Hint Avrupa Ekonomi Koridoru Projesi'ne işaret edilen haberde, bu durumda Hindistan’dan gelecek malların, İsrail limanlarından Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki muhtemel İsrail limanına ve oradan da Avrupa’ya taşınmasının söz konusu olacağına ilişkin ihtimallerin düşünüldüğü ifade edildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı geçen cumartesi günü, Limanlar Şirketi Başkanı Başkanlığında bir heyetin adadaki limanlardan birini satın almak üzere araştırma yapmak için pazartesi günü Kıbrıs Rum Kesimi’ne gideceğini duyurmuştu.