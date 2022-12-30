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İsrail’in nüfusu 10 milyona dayandı

İsrail nüfusu, 2022 sonu itibariyle 9 milyon 656 bin kişi olarak tespit edildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:23
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İsrail’in nüfusu 2022 biterken 10 milyona dayandı

İsrail’in nüfusu 10 milyona dayandı
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İsrail Merkezi İstatistik Bürosu, ülkenin 2022'deki demografik ve sosyal dağılımına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, 9 milyon 656 bin kişi olarak belirlenen nüfusun 7 milyon 106 binini (yüzde 73,6) Yahudiler, 2 milyon 37 binini (yüzde 21.1) Araplar, 513 binini ise Arap olmayan Hristiyanlar ile başka dini azınlıkların bulunduğu “diğer” kategorisi oluşturdu.

2022'de yaklaşık 178 bin bebek doğumu gerçekleşirken, bunların yüzde 74,8'i Yahudi anneden, yüzde 23,8'i ise Arap anneden doğdu.

İSRAİL’E YAHUDİ GÖÇÜ REKOR KIRDI

Diğer yandan 2022'de, dünyanın farklı ülkelerinden İsrail’e göçen Yahudilerinin sayısında rekor rakama ulaşıldı.

İsrail’e yıl boyunca yaklaşık 73 bin Yahudi’nin göç ettiği, bu rakamın son 23 yılın en yükseği olduğu belirtildi. 2021'de bu rakam, 2022 kıyasla yaklaşık üçte biri oranında, 25 bin olarak kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan etkisi sonucu, 2022'de en fazla göç, yüzde 58,1 ile Rusya'dan, ardından yüzde 21,3 ile de Ukrayna'dan gerçekleşti.

İsrail’in sözde “Geri Dönüş” yasası uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, “diaspora Yahudilerinin İsrail’e göçü” anlamına gelen “Aliya” yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.

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