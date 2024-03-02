İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısı 30 bin 320'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 148 gündür devam ettirdiği saldırılarla alakalı bilgi verildi.

İsrail askerlerinin son bir günde Gazze Şeridi'nde 92 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bin 320'ye çıktığı duyuruldu.

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Ayrıca saldırılarda İsrail askerlerinin 156 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 533'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son bir günde 10 "katliam" gerçekleştirdiği bilgisi de yer aldı.