İsrail’in saldırılarında 620 kişi öldü, 500 bin kişi yerinden edildi

Kaynak: ANKA
İsrail’in saldırılarında 620 kişi öldü, 500 bin kişi yerinden edildi

İsrail’in Lübnan’a dün düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğü 400 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırılar başladığından bu yana ölenlerin sayısı 620’ye ulaştı. Lübnan genelindeki yoğun İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edilmiş olabileceği belirtildi.

İsrail’in Lübnan’a dün düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğü 400 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırılar başladığından bu yana ölenlerin sayısı 620’ye ulaştı. Lübnan genelindeki yoğun İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edilmiş olabileceği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği saldırılarda en az 72 kişinin öldüğünü, yaklaşık 400 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail’in Lübnan’a başlattığı saldırılardan bu yana ölenlerin sayısı 620’ye ulaştı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in Lübnan genelindeki yoğun bombardımanı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edilmiş olabileceğini söyledi.

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