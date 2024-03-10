İsrail'in saldırılarında ölen, yaralanan ve enkaz altındaki kişi sayısı 110 bini geçti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği ve 155'inci gününe giren saldırılara ilişkin son bilgiler verildi.

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Şu ana dek 2 bin 721 katliamın işlendiği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 kişi öldürüldü. Öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli, 133 gazeteciyle açlık ve susuzluktan ölen 23 çocuk da yer aldı. Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan kişi sayısı ise 7 bine ulaştı.

Saldırılarda 72 bin 524 kişi yaralandı. Böylelikle ölü, yaralı ve kayıp toplam sayı 110 bini aşarken, 17 bin çocuk yetim kaldı.