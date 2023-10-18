İsrail’in saldırılarından dolayı Esenyur’ta eğlence ve konserler iptal edildi

Esenyurt Belediyesi, İsrail’in Filistin’de ki el-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalamasından sonra Esenyurt’ta gerçekleştirilecek olan eğlence ve konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Alınan kara sonucunda yapılması planlanan 2. Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali iptal edildi.

KAYNAK: ANKA
İsrail’in saldırılarından dolayı Esenyur’ta eğlence ve konserler iptal edildi

Esenyurt Belediyesi tarafından İsrail’in Filistin saldırısından dolayı ilçede gerçekleştirilecek olan eğlence, festival ve konserler iptal etti. Konuyla ilgili Cumhuriyet Meydanında, Dernekler Birliği, Kent Konseyi ve Muhtarlar Derneği’nin de katıldığı basın toplasında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Deniz Bozkurt: “Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız” dedi.

Filistin’de yaşanan saldırılar sırasında herhangi bir eğlence etkinliğinin yapılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Bozkurt şunları söyledi: “Değerli Esenyurtlu hemşerilerim, uzun yıllardır Orta Doğu kan gölüne çevriliyor. Maalesef dün akşam çok üzücü bir olay yaşadık. Sivillere bir saldırı düzenlendi ve tahminlere göre en az 500 kişinin vefat ettiği haberini aldık. Dün geceden itibaren bunun üzüntüsü içindeyiz. Bu süreçte hem bu olaylardan ders çıkarmamız hem de birlik beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Aksi takdirde neler yaşayacağımızı tahmin dahi etmek istemiyorum. Dün gece hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu kararı alırken tek başıma konuşmuyorum. İl Dernekler Birliği başkanımız ve il derneklerindeki arkadaşlarımız, Muhtarlar Derneği başkanımız ve muhtarlarımız, Kent Konseyi başkanımız ve kentin tüm bileşenleriyle konuştuk. Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız. Bunun bir göstergesi olarak, kardeşlerimiz orada zorluklar yaşarken biz burada eğlenmeyi içimize sindiremedik. Buradaki stantlar ve etkinlikler devam edecek ama yapılacak konserleri ve eğlence programlarını erteleme kararı aldık. Filistin’de yaşanan olaylar inşallah kısa sürede biter, herkes aklını başına alır, bundan sonraki süreçlerde daha çok barış içinde yaşayacak ortamlar hazırlanır, biz de ona göre kendimizi organize ederiz. Ama oradaki durum netleşmeden eğlence programlarının yapılmasını içimize sindiremediğimiz için konserleri ileriki tarihlere erteledik. Duruma göre karar vereceğiz. Herkesi birlik beraberlik içinde olmaya, zorda olan kardeşlerimize destek vermeye davet ediyoruz.” dedi.

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