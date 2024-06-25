İsrail'in saldırısında İsmail Haniye’nin kız kardeşi öldü

Kaynak: AA
İsrail'in saldırısında İsmail Haniye’nin kız kardeşi öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’nin batısında bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait uçakların, Gazze Şeridi’nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı’nda bulunan Haniye’nin ailesine ait eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Düzenlenen saldırıda, ev tamamıyla yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti.

thumbs-b-c-ed6e33eaa9d69980193509681d0f1ce1.jpgGazze’deki Muhammedani Hastanesi kaynakları, ölenlerin arasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin de olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı’nda, Eş-Şati Mülteci Kampı’na yakınlarıyla bayramlaşmak için giden Haniye’nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Söz konusu saldırıda, Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

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