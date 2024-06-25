İsrail'in saldırısında İsmail Haniye’nin kız kardeşi öldü

İsrail ordusuna ait uçakların, Gazze Şeridi’nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı’nda bulunan Haniye’nin ailesine ait eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Düzenlenen saldırıda, ev tamamıyla yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’deki Muhammedani Hastanesi kaynakları, ölenlerin arasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin de olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı’nda, Eş-Şati Mülteci Kampı’na yakınlarıyla bayramlaşmak için giden Haniye’nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Söz konusu saldırıda, Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.