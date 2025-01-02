İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı artıyor

Kaynak: AA
İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 454 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybının 45 bin 581'e çıktığını duyurdu.

İsrail'in 454 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 581'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 454 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

gazze.jpgİsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 581'e, yaralı sayısının da 108 bin 438'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Son Haberler
Uçak yolculuğunda yeni dönem! Bunu yapana ceza yağacak
Uçak yolculuğunda yeni dönem! Bunu yapana ceza yağacak
6 asırlık sanat, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde yaşatılıyor
6 asırlık sanat, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde yaşatılıyor
Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada
Okul önü savaş alanına döndü! Liseliler yumruk yumruğa kavga etti
Denizlispor’da başkan adayı çıkmadı
Denizlispor’da başkan adayı çıkmadı
TF-2000 ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri yapıldı
TF-2000 ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri yapıldı