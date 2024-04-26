İsrail'li aşırı sağcı bakan ölümden döndü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

MAKAM ARACI TERS DÖNDÜ, BAKAN YARALANDI

İsrail’in yerel basınında çıkan haberlerde, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in içinde olduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü belirtildi.

Yaşanan kaza sonrası yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpışmasının ardından ters döndüğü görülüyor.