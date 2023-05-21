İsrailli bakandan Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah yoğun polis koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrailli bakandan Mescid-i Aksa’ya baskın

İHA
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki onlarca aşırı sağcı İsrailli, bu sabah yoğun polis koruması eşliğinde işgal altındaki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Ben-Gvir'in kutsal bölgeye girmesinin ardından daha fazla İsrailli Yahudi'nin yerleşkeye girmesine izin verildi. Burada bir süre kalan Yahudiler, polis koruması altında ayinler gerçekleştirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeineh ise, yaşananların kutsal yere yapılan bariz bir saldırı olduğunu belirterek, “Ben-Gvir'in erken saatlerde hırsızlar gibi Mescid-i Aksa'ya girmesi gerçeği değiştirmeyecek ve İsrail'in egemenliğini oraya empoze edemeyecek. Filistin halkının gözü onların üzerinde” ifadelerini kullandı.

Kudüs'teki durumu korumak için Ben-Gvir'in kutsal bölgeye saldırısına uluslararası toplumun, özellikle de ABD yönetiminin acil müdahalede bulunması gerektiğini söyleyen Ebu Rudeineh, “Mescid-i Aksa'ya zarar vermek ateşle oynamaktır. Bölgeyi ve herkesi etkileyen, akıl almaz sonuçları olan bir din savaşına sürükleyecektir” dedi.

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