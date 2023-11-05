İsrailli Bakan'dan skandal sözler: Gazze’ye nükleer bomba atılabilir

HAMAS ile devam eden çatışmalarda sivilleri hedef alan İsrail cephesinden skandal ifadeler gelmeye devam ediyor. İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklamasıyla şok etkisi yarattı.

KAYNAK: AA
İsrailli Bakan'dan skandal sözler: Gazze’ye nükleer bomba atılabilir

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda’ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı. Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze’ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

‘İRLANDA YA DA ÇÖLE GİDEBİLİRLER’

Eliyahu, Gazze’nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze’de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, “İrlanda’ya da çöllere de gidebilirler, Gazze’deki ‘canavarlar’ kendileri çözüm bulmalı” cevabını verdi.

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