İsrailli futbolcuya sınır kararı çıkması sonrası İsrail’den sert açıklama

Antalyaspor forması giyen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Tuzlaspor’a karşı oynanan Trabzonspor’a karşı oynanan Süper Lig maçındaki gol sevincinde kolundaki bandajı göstermişti. Jehezkel kolundaki bandajda İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı günle birlikte “100 gün” ifadesi yer almıştı. İsrailli oyuncunun kolunda ayrıca İsrail bayrağını simgeleyen Davud’un yıldızı da bulunuyordu.

SINIRDIŞI EDİLDİ

Tepki çeken hareket sonrası gözaltına alınan Jehezkel ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. İfadesinde saldırıların bitmesini istediğini belirten İsrailli oyuncu şunları söyledi:

“Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze’de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı.”

Jehezkel, tutuksuz yargılanması için serbest bırakılırken hakkında sınır dışı kararı çıktı. Öte yandan Antalyaspor’un Jehezkel ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN SERT AÇIKLAMA

Olayın yankıları sürerken İsrail’den sert bir paylaşım geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Türkiye’yi “Hamas’ın yürütme kolu” gibi hareket etmekle suçladı.

Gallant, İbranice yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıldan daha kısa bir süre önce Türkiye'de dünya sarsıldığında ayağa kalkan ve pek çok Türk vatandaşının hayatını kurtaran yardımı ulaştıran ilk ülke İsrail oldu.

Futbolcu Shagiv Yehezkel'in skandal tutuklanması ikiyüzlülüğün ve iyi niyetin ifadesidir. Türkiye, eylemlerinde Hamas'ın yürütme kolu olarak hizmet ediyor."