İsrailli generalden ölen siviller hakkında skandal sözler

İsrailli eski bir general olan 62 yaşındaki Noam Tibon İngiliz medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın ilk günlerinde ölü bir İsrail askerinden aldığı silahla Hamas kuvvetleri ile çatışmaya girdiğini kaydeden Tibon, “Gazze acı çekecek, Hiç kimse onların yanında durmayacak. Gazze'de yapmamız gerekenler belli, merhamet etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabirin “Ölen sivillere ne olacak?” sorusuna yanıt veren Tibon “Maalesef bunlar oluyor. Zor bir bölgede yaşıyoruz, hayatta kalmamız gerekiyor. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

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General Tibon 1999'dan Haziran 2001'e kadar Batı Şeria'daki Hebron kentindeki İsrail kuvvetlerinin komutanıydı. Tibon, Filistinli sivillere karşı İsraillileri, özellikle de Yahudi sömürgecileri kayıran ayrımcı bir rejiminn liderlerindendi. Tibon'un emrindeki askerler o dönem ellerinde taş olan Filistinlileri ağır makinalı tüfeklerle birçok kez hedef aldı. Tibon bu emirleri nedeniyle uluslararası arenada sık sık kınandı. İnsan hakları örgütleri o dönem yaptıkları incelemelerde İsrail ordusunun tıpkı şu anda olduğu gibi hedef gözetmeksizin ateş açtığını belirledi.

Yayınlanan bir El-Halil bölgesinde görev Tibon ile ilgili şöyle deniliyor:

'Tibon uzun adımlarla gözlem noktasına ulaştı. Dürbününü pusu alanına çevirdi. Filistinlilerin olduğu bölgeye misilleme atışı emri verdi. Emirleri sırasında “Bu onlar için bir ceza” diyen Tibon, “Kimse askerlerime saldırıp, buradan çıkamaz” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlerde İsrail medyasına verdiği bir röportajda Tibon hakkında çıkan eleştirilerle ilgili “Yanlış anlamayın ama ben Birleşmiş Milletler görevlisi değilim. Ben İsrail ordusundanım, buraya çay içecek insan aramaya gelmedim, Yahudilerin güvenliği için çalışıyorum” değerlendirmesinde bulundu.