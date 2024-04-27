İsrailli hükümet yetkilisi: Netanyahu barış anlaşması imzalanmasını engelliyor

İsrail’de devlet televizyonu KAN'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, "Netanyahu, anlaşmaya kesinlikle varmak istemiyor, engel ve zorluk çıkartıyor." dedi.

İsrailli yetkili, gelecek birkaç gün içinde anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ancak Netanyahu’nun, anlaşma sürecini engellemek amacıyla ‘daha kapsamlı’ bir anlaşma üzerinde çalışılmasını istediğini öne sürdü.

İsrailli güvenlik birimlerinin bu anlaşmaya Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin kurtarılması için son fırsat olarak baktığını kaydeden yetkili, çoğu güvenlik ve siyasi kurumun, anlaşmaya yeşil ışık yakmak istediğini iddia etti.

İsrail ile Hamas arasında aylardır ateşkes anlaşmasına varılması, iki taraf arasında esir ve tutukluların değişimi amacıyla Mısır, ABD ve Katar tarafından dolaylı müzakereler yürütüyor.