İsrailli iki STK’dan tarihi itiraf

İsrail merkezli B'Tselem ve İnsan Hakları Destekçisi İsrailli Doktorlar (PHRI) yayımladıkları raporlarda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını “sistematik ve kasıtlı bir soykırım” olarak nitelendirdi. Raporda, on binlerce kadın, çocuk ve yaşlının öldürüldüğü, sağlık sisteminin çökertildiği ve Filistinlilerin temel haklardan mahrum bırakıldığı belgelendi.

B'Tselem ve PHRI üyeleri Kudüs'te ortak bir basın açıklaması düzenledi

PHRI, Gazze'nin sağlık altyapısının bilinçli bir şekilde hedef alınarak işlevsiz hale getirildiğini duyurdu ve İsrail hükümetinin eylemlerinin Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilebileceğini açıkladı.

Gazeteci Ardan Zentürk, bu raporların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak, NATO’nun olağanüstü toplantıya davet edilmesini istedi. Zentürk, Gazze’deki soykırımın ABD onaylı bir strateji ile yürütüldüğünü savundu ve uluslararası camiayı sessizliğini bozmaya çağırarak şöyle konuştu:

Gazze'de devam eden soykırım ve açlık politikasının temelde bir Amerika Birleşik Devletleri onaylı strateji olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın bir cümleyle önleyebileceği bütün bu kepazeliği sanki Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma çabası içindeymiş gibi bir görüntü sergileyerek onay vermesi açık ve nettir. Geçenlerde hepimiz gördük. Marco Rubio'ya ABD'nin Dışişleri Bakanı'na birisi, "Gazze'ye ne diyorsun?" diyor. O da dönüyor diyor ki, "Gazze'ye ben ne diyorum biliyor musunuz? Oradaki bütün pislikler temizlenene kadar biz İsrail'in yanındayız." Yani siyonist bir başkan ve faşist kadrosu el birliğiyle tetikçi olarak kullandıkları İsrail ordusu üzerinden ve kendi yolladıkları paralı askerlerle beraber tarihin en büyük savaş suçlarından birinin ortağı olmuş durumdalar. O yüzden bunlar yarın bir gün her şey daha net olarak tartışıldığında iş büyük bir olasılıkla mahkemelere kadar gidebilir. O zaman nasıl bir pişkinlikle bunları karşılayacaklar? Nasıl utanmayacaklar? Ama ben size söyleyeyim utanmayacaklar.

İSRAİLLİ İKİ STK BİZ ORADA SOYKIRIM YAPIYORUZ DİYOR

İsrail merkezli B'Tselem ve İnsan Hakları Destekçisi İsrailli Doktorlar (PHRI) iki önde gelen insan hakları örgütü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yaptığını ve ülkenin batılı müttefiklerinin bunu durdurmanın yasal ve ahlaki bir görevi olduğunu söylediler. Bu iki STK biz orada soykırım yapıyoruz diyor. Nihayet beklediğim bir çıkış. Çünkü sonuç itibariyle demokrasiler çok seslilikler demektir. Toplumun %5'i belki bu soykırımı destekliyor olabilir ama ben İsrail halkının %45'inin buna karşı olduğunu tahmin ediyorum. Bağımsız kaynaklar, “İsrail'in yaklaşık 2 yıllık savaş boyunca Gazze'deki sivilleri yalnızca Filistinli kimlikleri nedeniyle hedef aldığı ve Filistin toplumuna ağır hatta bazı durumlarda telafisi, imkansız zararlar verdiği Filistinli grup savaşı soykırım olarak nitelendirmektedir. Ancak onlarca yıldır sistematik ihlalleri belgeleyen İsrail Filistin'in en saygın iki insan hakları raporu örgütünün raporları harekete geçilmesi yönündeki baskıyı arttıracaktır." diyor. Raporlarda on binlerce kadın, çocuk ve yaşlının öldürülmesi, kitlesel zorla yerinden etme ve açlığa mahkum etme, Filistinlileri sağlık hizmetlerinden, eğitimden ve diğer temel haklardan mahrum bırakan evlerin ve sivil altyapının tahrip edilmesi gibi suçlar ayrıntılı olarak yer alıyor.

Yuri Novak, B'Tselem Direktörü, "Gördüğümüz şey bir grubu yok etmek için sivillere yönelik açık ve kasıtlı bir saldırıdır. Bence her insan kendine şu soruyu sormalı. Soykırım karşısında ne yaparsınız?" diyerek yaşanan olaylara tepki gösterdi. Novak, “Uluslararası Adalet Divanında henüz bir karar verilmemiş olsa bile bir soykırımının yaşandığının kabul edilmesi hayatı önem taşımaktadır. Soykırım sadece hukuki bir suç değil toplumsal ve politik bir olgudur” diyor.

İnsan Hakları Destekçisi İsrailli Doktorlar ise İsrail'in askeri harekâtını sağlık sistemi üzerinden incelediği raporunda, "Gazze'nin sağlık ve yaşamı sürdürücü sistemlerinin kasıtlı ve sistematik şekilde çökertildiğine dair" kanıtlar bulunduğunu ifade etti.

NATO'YU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIN

Ankara'ya sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu iki raporu hemen alın ve NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırın. NATO şu anda insanlığın elindeki bu tür korkunç olaylara müdahale etme yeteneğine sahip tek ittifaktır. Bunu biz zamanında Bosna için yaptık. Türkiye olarak bunu yapın. Reddetsin NATO. Ama sonuç itibariyle bunu yapın. tarihe kaydettirin. NATO'nun tarihine kaydettirin. Yarın bir gün batıda bazı insanlar soyadlarını değiştirecekler.