İsrailli ölen asker sayısı 167’ye yükseldi

Kaynak: İHA
İsrailli ölen asker sayısı 167’ye yükseldi
İsrail ordusu, çatışmalarda 3 askerinin daha hayatını kaybetmesiyle Gazze’deki kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 167’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları 83 gündür hala sürüyor. İsrail ordusunun Gazze’de 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda 3 askerin daha hayatını kaybetmesiyle ölen İsrailli asker sayısı 167’ye yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), öldürülen askerlerin kimliklerini açıkladı.

22 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Asaf Pinhas Tubul, 24 yaşındaki Bölük Komutanı Neriya Zisk ve 32 yaşındaki Binbaşı Dvir David Fima kara operasyonunda hayatını kaybetti.

IDF tarafından açıklanan son verilere göre savaşın başladığı 7 Ekim’den bugüne kadar ölen İsrailli asker sayısı 501’e ulaştı. Ancak gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği iddia ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise İsrail’in Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110’a, yaralı sayısının 55 bin 243’e yükseldiği ifade edildi.

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