İsrailli yaralı askerler hastaneyi ziyaret eden Netanyahu’yla görüşmeyi reddetti

Kaynak: AA
İsrailli yaralı askerler hastaneyi ziyaret eden Netanyahu’yla görüşmeyi reddetti
Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesin’de tedavi gören İsrailli bazı yaralı askerlerin, Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin rehabilitasyon bölümünü ziyarete gitti. Yaralı askerlerden bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Yaralı askerlerden Or Schneeberg, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Hadassah'taki rehabilitasyon bölümündeyim. Netanyahu bu gece beni ziyarete geliyor ve sorumlu görevlilerden biri bana onun odama gelmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de tabii ki 'hayır' dedim." diyerek Netanyahu ile görüşmek istemediğini doğruladı.

Schneeberg, hastanede 18 yaralı İsrail askerin bulunduğunu 15'inin Netanyahu'nun kendisinin odasına girmesini istemediğinin ortaya çıktığını aktararak "(Netanyahu liderliğindeki) Likud partisinin kalesi Kudüs'teyim. Değişim hissediliyor. (Likud yönetimi) dönemi sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hadassah Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı askerlerin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği yönündeki haberlere hiçbir şekilde yer verilmedi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, hastaneyi akşam ziyaret ettiği ve kendisini "büyük bir coşku ve sıcaklıkla" karşılayan yaralıların arasından geçtiği aktarıldı.

Netanyahu’nun yaralı askerlerle konuşmasında, İsrail devletinin birlik içinde olduğunu ve tam zafere ulaşmaya kararlı olduğunu vurguladığı belirtildi.

Kanal 13 televizyonunun 20 Aralık'ta yayınladığı haberinde de Netanyahu'nun, Gazze’deki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyaret ettiği ve yine yaralılardan bazılarının Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği belirtilmişti.

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