İsrailliler sokaklarda. Her Cumartesi toplanıyorlar

Tel Aviv, Hayfa, Beerşeba, Batı Kudüs ve Netanyahu'nun ikamet ettiği kuzeydeki Kayserya gibi farklı bölgelerde hükümetin istifasını ve esirlerin geri getirilmesini isteyen gösteriler düzenleniyor. Protestoların merkezi, akşam saatlerinde on binlerce İsrailli'nin toplandığı Tel Aviv'in Kaplan Caddesi oldu. Bu cadde, Netanyahu hükümetine karşı yapılan yargı düzenlemeleri karşıtı gösterilerde simge haline gelmiş ve polis tarafından demir bariyerlerle kapatılmıştı.

Göstericiler İsrail bayrakları taşıyor ve Başbakan Netanyahu ile hükümet yetkililerine karşı pankartlar ve afişler açıyor. Caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapılıyor.

Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı eleştirerek, "Eğer Amerikan Kongresine esir takası anlaşmasını müjdelemeye gitmiyorsan, gitme. Ofisinde bir anlaşma yapılana kadar Katar'a veya Kahire'ye git, Washington'a şov yapmak için gitme" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da Savunma Bakanlığı önünde Netanyahu ve hükümete eleştirilerini dile getirdi. Esir yakınları, Netanyahu'nun ABD'ye gitmesinin anlaşmayı ertelemek anlamına geldiğini düşündüklerini belirttiler.

Göstericiler, İsrailli esirlerin derhal evlerine dönmelerini talep ederek davul çaldı, düdük çaldı ve "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attılar ve "Bibi, esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" diye bağırdılar.

Bazı göstericiler, Başbakan Netanyahu ve eşi Sara'yı taklit eden kostüm, peruk ve maskelerle İsrailli esirlerin kan gölü ile bir enstelasyonu oluşturdu.

Kaplan Caddesi'nden başlayıp Savunma Bakanlığı önündeki Menachem Begin Caddesi'ne kadar yürüyen hükümet karşıtı göstericiler, esir takası talebinde bulunan göstericilerle birlikte eylemlerini sürdürdü.

TEL AVİV'DE POLİS MÜDAHALESİ

Bu bölgeden yürüyüşe geçen göstericiler, İsrail polisinin engeline ve müdahalesine maruz kaldı. İsrail polisi, Ayalon Otoyolu çıkışlarında ana yolları demir bariyerler ve kamyonlarla kapatıp göstericilerin geçişini engelledi. Kaplan Caddesi'nde İsrail polisi, atlı birliklerle göstericilere müdahale etti ve uzun süre boyunca arbede yaşandı. Göstericiler, güvenlikten sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e "Ben-Gvir terörist" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Tel Aviv sokaklarında İsrail polisinin göstericilerle kovalamaca yaşaması uzun süre devam etti.

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE DE GÖSTERİ YAPILDI

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya'daki Netanyahu'nun kişisel konutunun çevresinde binlerce gösterici toplandı. Göstericiler, İsrail bayrakları, meşaleler, davullar ve düdüklerle donatılarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti. "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attılar.

Batı Kudüs'te de İsrailliler, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen İsrailliler, hükümetin istifasını ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin derhal geri getirilmesi için anlaşmanın bir an önce imzalanmasını talep ederek yolları ve kavşakları kapattılar.

Netanyahu, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.