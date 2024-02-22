Issız adam sessizliğini bozdu

Kaynak: mynet
Issız adam sessizliğini bozdu
Issız Adam filmi ile akıllarda yer eden Cemal Hünal boşanma iddialarına yanıt verdi. Eşi Lale Cangal tek celsede boşandı iddiaları ile gündeme gelen çift merak edilenleri cevapladı.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal ile Lale Cangal 2011’de nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Doğan Atilla adında bir de oğulları olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen çiftin sessiz sedasız boşandığı gündeme geldi. Lale Cangal ile Cemal Hünal, konuya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

cemalaile.jpg
"EVLER AYRILDI”
Lale Cangal ile Cemal Hünal, yaptıkları açıklamada; "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğumuzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımızla görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz" ifadelerini kullanıldı.

cemalhunalinstagram.jpg

İlgili Haberler
Ronaldinho Nagihan'ı bakın nasıl uyardı! Görüntüleri izleyip de gelmiş. Acun Ilıcalı ile fırtına gibi esti
Gonca Vuslateri bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı
Survıvor'da kameraya fena yakalandı
Son Haberler
Gaziantep'te işçi ölümü. 1 inşaat işçisi hayatını kaybetti Gündem
Gaziantep'te işçi ölümü. 1 inşaat işçisi hayatını kaybetti
Kırklareli’nde 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi Yerel Haberler
Kırklareli’nde 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Son dakika... Malatya'da deprem Gündem
Son dakika... Malatya'da deprem
Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore için görüştü Dünya
Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore için görüştü
Konyaspor'un sonu olabilecek maçı açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor'un sonu olabilecek maçı açıkladı. Recep Çınar yazdı
Küçük kızın ekmek parasını çalıp kaçtı. Bu nasıl insafsızlık Gündem
Küçük kızın ekmek parasını çalıp kaçtı. Bu nasıl insafsızlık
MSB açıkladı. Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB açıkladı. Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi