İşsiz genç Sultangazi'de Suriyelilerin restoranına saldırdı

Sultangazi’de, bir kişi, Suriyelilere ait bir restoranın camlarını kırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganın ifadesinde, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyrukluların dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz Cumartesi günü, öğle saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Suriyelilere ait restorana giren Y.K. isimli kişi, tehdit ve hakaretler ederek restoranın camlarının kırdı.

Çevredeki vatandaşların engellemeye çalıştığı Y.K., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırganın polis merkezinde yapılan sorgulamasında, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyrukluların dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan konu ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, saldırgan Y.K., “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan hakkında yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.