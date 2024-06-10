İşsizlik düştü mü patladı mı? TÜİK'ten kafa karıştıran rakamlar

Türkiye'de işsizlik azalıyor mu artıyor mu? Gerçek işsizlik oranı ne? Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK açıklamasındaki iki veri kafaları karıştırdı. Çünkü, ilk veri Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 0,1 oranında azaldığına yönelikti. Ancak, açıklamanın sonlarına doğru bakıldığında Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 27,2 oldu. Hem de bu artış ÜTİK verilerine yüzde 3,1 oranında gerçekleşti. Bir anlamda gerçek işsizlik oranı olarak da yorumlanabiliniyor.

Türkiye'de işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre puan 0,1 azalarak yüzde 8,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (gerçek işsizlik) oranı ise 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2'ye ulaştı.

TCMB ESKİ BAŞEKONOMİSTİ HAKAN KARA'DAN ATIL İŞGÜCÜ AÇIKLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu açıklamasını gören TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara yaptığı grafiği paylaşarak, işsizliğin geldiği durumu anlattı.

Ekonomist Hakan Kara'nın paylaşını şöyleydi:

"Atıl işgücü oranı neredeyse pandemi dönemine geri döndü. Yarı-zamanlı çalışan fakat fırsat bulsa daha fazla çalışabilecek durumda olanların oranı giderek artıyor."

Kara, iki cümle ile atıl işgücünü anlatmıştı. Yarı zamanlı çalışan ama fırsat bulursa daha fazla çalışabilecek kişiler olarak yorumlayan Kara, bir anlamda da gerçek işsizliğe işaret etmiş oldu.

TÜİK AÇIKLAMASINDAN İSTATİSTİKLER

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam sayısı 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre bin kişi azaldı. Böylece 32 milyon 618 bin kişi olarak TÜİK kayıtlarına geçti. İşgücü 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişiye düştü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 27,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2 çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.