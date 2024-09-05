İşsizlik maaşı başvuruları geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
İşsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına yönelik haftalık verileri yayımladı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, ülkede ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine indi.

Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 230 bin olmasıydı.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi 231 binden 232 bin olarak gerçekleşti.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Ağustos ile biten haftada 22 bin kişi gerileyerek 1 milyon 838 bine indi.

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