İşsizlik oranı açıklandı

İşsiz sayısı 2024 yılı Mayısta bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları kapsamında; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı mayısta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalışla 3 milyon 11 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalış göstererek yüzde 8,4 seviyesinde oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak öngörüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 50 gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024’ün mayısında bir önceki aya kıyasla 273 bin kişi artışla 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 olurken, kadınlarda yüzde 33 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılım oranı yüzde 54,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024’ün mayısında bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artışla 35 milyon 931 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan yükselerek yüzde 54,5 oldu.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak kaydedildi.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,0 olarak kaydedildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,9 saat olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024’ün mayısında bir önceki aya oranla 0,3 saat azalarak 43,9 saat oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 25,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.