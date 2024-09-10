İşsizlik temmuzda geriledi

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları kapsamında, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı temmuzda bir önceki aya kıyasla 112 bin kişi azalışla 3 milyon 167 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalışla yüzde 8,8 düzeyinde oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla 235 bin kişi artışla 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 oldu.

15-24 yaş grubu arasında genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya oranla 1,0 puan azalışla yüzde 16,6 olarak kaydedildi.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2 olarak belirlenirken, kadınlarda ise yüzde 25,0 oldu.

2024 yılı Temmuzda bir önceki aya oranla 2,7 puan azalışla yüzde 26,5 olarak kydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.