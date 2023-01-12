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Ataşehir'de okul çevresinde polis denetimi

İstanbul Ataşehir’de polis, servisleri denetlerken şüpheli görülen araçlarda arama yaptı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:04
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İstanbul Ataşehir’de polis servisleri denetledi. Şüpheli görülen araçlarda arama yaptı

Ataşehir'de okul çevresinde polis denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ekipler, Ataşehir Mevlana Mahallesi'ndeki Akşemsettin İlkokulu önünde denetim yaptı. Denetime asayiş ekipleriyle mobil okul tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, sürücülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler okul servis araçlarında da asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekiplerin denetiminin gün boyu devam edeceği bildirildi.

(Kaynak: DHA)

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