﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 2 sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücüler, yumrukla birbirlerine vurdu.
Bu sırada bazı sürücüler, trafiğin durması nedeniyle kavga eden 2 sürücüye korna çalarak tepki gösterdi.
Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
(Kaynak: DHA)
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