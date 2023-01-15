﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 2 sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücüler, yumrukla birbirlerine vurdu.

Bu sırada bazı sürücüler, trafiğin durması nedeniyle kavga eden 2 sürücüye korna çalarak tepki gösterdi.

Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(Kaynak: DHA)