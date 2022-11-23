İstanbul Bakırköy Personel A.Ş. 4 işçi alacak

İŞKUR'de yer alan ilana göre; İstanbul Bakırköy Personel A.Ş. bünyesinde Büro Personeli olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

a) 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular belirtilen e-posta adresine CV gönderilmesi yolu ile yapılacaktır

Uygun bulunan adaylara başvuru listesi ayrıca bildirilecektir.