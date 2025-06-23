İstanbul Barosu'nun eylemine polis engeli!

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı.
Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu, Pehlivan hakkında verilen karara tepki göstermek için Çağlayan Adliyesi'nde bugün saat 13.00'te toplandı. Avukatlar, "Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarını attı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, adliyenin önünde açıklamalarda bulundu.
"SAVUNMA KENDİSİNİ DEĞİL CUMHURİYETİ SAVUNUYOR"
İbrahim Kaboğlu, açıklamasında, "Savunma kendisini savunmuyor. Aslında savunma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarını savunuyor. Savunma, bütün yurttaşların hak ve özgürlüklerini savunmak için vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli adalettir" dedi.
Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapan avukatlar, İstanbul Barosu'na yürümek istedi. Ancak avukatlar, polis engel ile karşılaştı.