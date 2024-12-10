İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen 47 kişi anıldı

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Stadyumu yakınlarında meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın sekizinci yılında aynı noktada anıldı. Şehitler için dualar edildi ve Şehitler Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

O gün, Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan futbol maçının ardından Beşiktaş Stadyumu ve Maçka Parkı önünde iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu terör saldırılarında 40'ı polis olmak üzere toplam 47 kişi şehit olmuştu. Saldırının sekizinci yıl dönümünde, şehitler anısına bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, şehit yakınları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polisler katıldı.

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Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, terör saldırısında hayatını kaybedenler için dualar edildi. Şehit yakınları, şehitler için inşa edilen anıta karanfiller bıraktı. Bir şehit y​​​​​​​akını, "Annen yanıyor. Çocuklarını bırakıp gittin. Kuzum benim," diyerek gözyaşları döktü. Törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okundu.

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'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ'

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, tören sırasında yaptığı açıklamada, "Hain saldırının sekizinci yılındayız. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Her sene olduğu gibi bugün de anma töreninde bir araya geldik. Tekrardan terörün her türlüsünü lanetliyorum," dedi.