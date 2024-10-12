İstanbul Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya uğrayan polis taburcu edildi

Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde sabit noktada görev yapan polis memurunun arkasından yanaşan Oytun I., polisi boynundan bıçakladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, yaralı polis için ambulans çağrıldı ve polis, hızla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, yerde yatan bir kişi olduğunu ve bu kişinin dükkan açılınca başka yere gittiğini söyledi. Esnaf, aynı kişinin bir süre sonra polise bıçakla saldırdığını iddia etti.

Esnaf Hasan Öztürk, polise bıçaklı saldırı olayını şöyle anlattı:

"Biz burada esnafız. Sabahleyin saat 08.00-08.30 arası dükkanımızı açıyoruz. Meczuplar akşamdan kalma olarak burada kenarda köşede yatıyorlar. Kardeşim de dükkanın önünde yattığını görünce uzaklaştırıyor. O da başka bir dükkanın önüne yatıyor. Polis yanından geçerken ona arkadan ensesine birkaç tane çizik atıyor. Allahtan arkadaşımızın durumu o kadar ciddi değil. Polis, burada duran olay önleme ekiplerinden. Verilmiş sadakası varmış. İnşallah yarası çabuk iyileşir."

Taksici Mehmet Altun, "Polisimizin durumu şu anda çok iyi. 3 adet dikiş atmışlar. Evine gitti. Çok şükür hayati tehlikeyi atlatmış. Taburcu olmuş. Daha önce o kişiyi burada görmedim. Hafta sonları burada tinerciler oluyor. Emniyetimiz de güzel çalışıyor. Kardeşimiz de burada telefondan konuları takip ediyor. Arkasından koşarak gelerek bıçağı vuruyor ve kaçıyor. Kasımpaşa'da da yakalanıyor" diye konuştu.

Öte yandan yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.