İstanbul Beyoğlu'nda mide bulandıran taciz görüntüleri tepki çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
İstanbul Beyoğlu'nda mide bulandıran taciz görüntüleri tepki çekti

Beyoğlu'ndan gelen mide bulandıran görüntüler tepki çekti. Kayıtlarda iki kişinin köşeye sıkıştırdıkları genç kızı taciz ettiği görüldü.

İstanbul'da 2 kişi, bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz ettiği görüntüler tepkilere neden oldu.

Tacizcilerden biri öpmeye çalıştığı genç kızı yere düşürüp darbettiği görüldü.

Güven Timlerinin kısa sürede 4 suç kaydı bulunan 2 tacizciyi yakaladığı bildirildi.

Beyoğlu’nda iki kişi, yolda giden genç bir kızın önünü kesti, önce sarılmak istedi, sonrada kızı yere yatırarak taciz etmeye çalıştığı görüntüler gündem oldu.

Yoldan geçenlerin yardımı ile genç kızın kurtulmasının ardından yakalanan şüpheliler tepkilere neden oldu.

Beyoğlu Güven Timi'nin tacizcilerin kimliklerini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldığı bildirildi.

İ. A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı.

s4.jpg

s3.jpg

s1.jpg

Son Haberler
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Hangisi anne, hangisi kızı?
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Hangisi anne, hangisi kızı?
Uyuşturucu operasyonunda: 1 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda: 1 tutuklama
Köylüler bedava topluyor 350 TL'ye satıyor
Köylüler bedava topluyor 350 TL'ye satıyor
Japonya Başbakanı’ndan talimat
Japonya Başbakanı’ndan talimat
LeBron James'in oğlu hızlı çıktı: Aşkını sosyal medyadan duyurdu
LeBron James'in oğlu hızlı çıktı: Aşkını sosyal medyadan duyurdu