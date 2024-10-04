İstanbul Beyoğlu'nda mide bulandıran taciz görüntüleri tepki çekti

İstanbul'da 2 kişi, bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz ettiği görüntüler tepkilere neden oldu.

Tacizcilerden biri öpmeye çalıştığı genç kızı yere düşürüp darbettiği görüldü.

Güven Timlerinin kısa sürede 4 suç kaydı bulunan 2 tacizciyi yakaladığı bildirildi.

Beyoğlu’nda iki kişi, yolda giden genç bir kızın önünü kesti, önce sarılmak istedi, sonrada kızı yere yatırarak taciz etmeye çalıştığı görüntüler gündem oldu.

Yoldan geçenlerin yardımı ile genç kızın kurtulmasının ardından yakalanan şüpheliler tepkilere neden oldu.

Beyoğlu Güven Timi'nin tacizcilerin kimliklerini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldığı bildirildi.

İ. A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı.