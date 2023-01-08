İstanbul Bimtaş 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, bünyesinde hemşire olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenci

Konusunda minimum 1 yıllık mesleki tecrübesi olan

Takım çalışmasına yatkın

İstanbul'da ikamet eden

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş