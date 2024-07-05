Istanbul Blockchain Week 2024'ün stratejik medya partneri Fortune Türkiye oldu

İstanbul, Türkiye’nin en büyük blokzinciri etkinliği olan Istanbul Blockchain Week 2024 için geri sayıma başladı. Küresel Web3 yaratıcı iletişim ajansı EAK Digital tarafından organize edilen ve 13-14 Ağustos tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleştirilecek olan Istanbul Blockchain Week 2024 (IBW 2024) etkinliğinin stratejik medya partneri, Fortune Türkiye oldu.

İşbirliği, etkinliğin etki alanını genişletecek

Geçtiğimiz yılki başarılı edisyonun ardından, 2024 edisyonu için hazırlıkları son hızla devam eden IBW 2024, W3E isimli dünyanın ilk ikili Web3 espor turnuvası, espor sergisi, dünyanın önde gelen Web3 risk sermayesi fonlarını bir araya getirecek VC Connect yatırımcı ve girişimci buluşmaları gibi yeni aktiviteleri içerecek şekilde tasarlanıyor. Istanbul Blockchain Week ve Fortune Türkiye arasında kurulan stratejik partnerliğin de IBW 2024’ün etkisini artırarak blokzinciri teknolojisini ve Web3 inovasyonlarını daha geniş bir kitle için erişilebilir kılması amaçlanıyor.

120 ülkede 5 milyonun üzerinde okura ulaşan Fortune’un 2007'den bu yana Türkiye'de iş dünyası için referans kabul edilen edisyonu Fortune Türkiye’nin etkinlikteki varlığı, Web3 şirketlerinin büyük markalarla olası işbirliği fırsatlarını keşfetmeleri için alan açacak. Öte yandan Fortune Türkiye’nin yıllara dayanan itibarı, farklı sektörlerin blokzinciri girişimlerine yönelik farkındalığını ve ilgisini artırarak daha kapsayıcı bir blokzinciri ekosistemini teşvik etme potansiyeli taşıyacak.

“Fortune Türkiye ortaklığı önemli bir kilometre taşı”

Fortune Türkiye ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden EAK Digital CEO’su ve Istanbul Blockchain Week Kurucusu Erhan Korhaliller, “Fortune Türkiye'nin medyadaki uzmanlığı ve temas kurduğu saygın markalar, IBW 2024'ün kapsamını ve etkisini genişletmede çok önemli rol oynayacak. Bu işbirliği, Web3 teknolojilerini daha geniş kitleler için erişilebilir hâle getirme, inovasyonu özendirme ve blokzincirinin dönüştürücü gücüne küresel katılımı teşvik etme misyonumuzda önemli bir kilometre taşı. Bu teknolojileri herkes için erişilebilir ve ilgi çekici hâle getirmemiz önemli. Bu sayede anlama ve benimsemenin önündeki engelleri ortadan kaldırabilir, daha fazla insanın ve işletmenin blokzinciri teknolojisindeki gelişmelerden faydalanmasını sağlayabiliriz” dedi.

2022 ve 2023’te gerçekleştirdiği etkinliklerde 180’den fazla konuşmacıyı ağırlayan ve 8 binden fazla katılımcıya ulaşan Istanbul Blockchain Week’in stratejik işbirliği kapsamında Fortune Türkiye, IBW 2024 etkinliğinde özel bir standa sahip olacak ve etkinliğin kapsamlı takibini gerçekleştirecek. Dergi, kurumsal Web3 entegrasyonu konulu panellerde kolaylaştırıcı olarak konumlanırken, önemli konuşmacılarla özel röportajlar da yapacak. Ayrıca 13 Ağustos'ta EAK x Mag Token yan etkinliği de dahil olmak üzere yüksek profilli konukların katılacağı etkinliğin prestijini vurgulayacak olan Fortune Türkiye, ağustos sayısının yanında bir IBW ekine de yer verecek.

“Türkiye’nin blokzinciri potansiyelini Fortune’un küresel ağına ulaştıracağız”

Fortune Türkiye Founder & CEO of Group Medya Nevzat Çalışkan, işbirliğine ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı: "Bu stratejik ortaklığın önemine inanıyoruz, Fortune Türkiye olarak yıllar içinde oluşturduğumuz ekosistem, geçen yıl yayınlamaya başladığımız Crypto 40 listesi ile kurduğumuz yapı ve IBW işbirliğinin çarpan etkisi, çok yakında görülecektir. IBW etkinliği blokzinciri dünyasının popüler alanı coin ya da token dünyasının dışında Web3 teknolojilerinin konuşulmasını sağlarken büyümeyi de tetikleyecek beklentisi içindeyiz. Karşılıklı olarak bu işbirliğinin gelecek yıllarda da artarak süreceği inancındayız, küresel bir dünyaya adım attığımızın farkındayız.”