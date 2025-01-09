İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Bir anda buz gibi suya düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı’nda bir polis teknesinin hızlı geçmesi nedeniyle oluşan dalga nedeniyle balıkçı teknesinde dengesini kaybeden balıkçı denize düştü. Görenler çığlık çığlığa feryat etti. Can pazarı yaşanan olayda balıkçıyı başka bir teknedeki balıkçı kurtardı.

İstanbul Boğazı'nda seyreden deniz polisinin teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle bir balıkçı teknesinden denize düştü. Denize düşen balıkçıyı başka bir balıkçı teknesine alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre boğazda seyreden bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, boğazda yan yana bulunan balıkçı teknelerine vurdu. Dalga nedeniyle sallanan teknede bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü.

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Kendi imkanlarıyla teknesine çıkamayan balıkçının yardımına diğer balıkçılar yetişti. Bir balıkçı, denize düşen balıkçıyı kolundan tutup teknesine çekerek kurtardı. Denizden kurtarılan balıkçı, ardından kendisini kurtaran balıkçı tarafından kendi teknesine götürüldü. O anlar, fotoğraf sanatçısı Cihan Erişikoğlu'nun objektifine anbean yansıdı.

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