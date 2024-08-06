İstanbul Boğaz’ında ilk kez görüldü, görenler gözlerine inanamadı. Boyu 2 metreyi ağırlığı 600 kiloyu buluyor

İstanbul Boğazı’nda çekilen bir görüntü tarihe geçti. Tur gemisinde kaptanlık yapan Nedim Yüzseven tekneyle seyir halindeyken boğazın ortasında büyük bir cisim gördü. Gördüğü cismin önce lastik olduğunu düşünen Yüzseven yanına yaklaşınca daha önce hiç görmediği bir kaplumbağa türü olduğunu fark etti. Yüzseven o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Yaşadıklarını anlatan gemi kaptanı Yüzseven, kaplumbağanın boyunun 1,5 metreyi bulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Biraz daha yaklaşınca sırtını gördüm. Deri kaplı sırtı vardı. Değişik bir kaplumbağaydı. Böylesini daha önce görmedim. Hemen kayda aldım. Paylaştığım görüntünün ardından Arda hoca bana ulaştı ve bunun çok nadir görülen bir tür olduğunu, İstanbul Boğazı’nda ilk defa kaydı alındığını söyledi. Bunu duyunca çok mutlu oldum. İnşallah kimse canlıya zarar vermez rahat rahat denizlerimizde gezer"

NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Boğazı’nda görenleri hayrete düşüren kaplumbağanın türü ortaya çıktı. Do. Dr. Arda Tonay bilim dünyasında 'Dermochelys coriacea' olarak bilinen deri sırtlı kaplumbağaların denizde yer alan yedi türden biri olduğunu, diğerlerinden farklı olarak sırtının deri ile kaplı olduğunu söyledi.

Tonay, "Bu tür 2.5 metre boya, 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Nedim kaptan, boğazda seyir sırasında Baltalimanı açıklarında bu türü görüyor ve kaydediyor. Kendisine sosyal medyadan ulaştık. Prof. Dr. Oğuz Türkozan hocamızla birlikte bu gözlemi değerlendirip bilimsel makale olarak yayınladık" dedi.