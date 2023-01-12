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İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Harem önlerinde makine arızası yaşayan 70 m uzunluğundaki kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 22:48
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İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı
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İstanbul’dan İğneada’ya seyir halinde olan DİDA isimli 70 m boyundaki kuru yük gemisi, Harem önlerinde makine arızası yaptı. İhbar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti’ne bağlı balık adamların incelemesi sonrası, Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-2 römorkörü refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.

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