BEDAŞ’tan İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısı geldi. BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeleri tek tek açıkladı. İşte planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler:
İstanbul bugün karanlıkta kalacak
BEDAŞ, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü (bugün) İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
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