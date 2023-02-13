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Oğuzhan Uğur'dan 'detaylı açıklama videosu' geldi. Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan ve bu yüzden de hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur'dan yeni video geldi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 04:38
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğurdan yeni video geldi

Oğuzhan Uğur'dan 'detaylı açıklama videosu' geldi. Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu
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Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız. Elimizdeki verileri toparladık. Birkaç saat içinde detaylı açıklamayı bir video ile yapacağım. Takipte kalınız."

OĞUZHAN UĞUR SÜRECİ ANLATTI

Sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden söz konusu gelişmelerle ilgili açıklamalar yapan Uğur, ellerinde gerçekten de bir Bakanlık yetkilisinden teyit alındığına dair kayıtlar olduğunu ancak bunları hukukçuları izin vermediği için paylaşamadığını açıkladı. 

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