İstanbul D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Üsküdar D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler, otomobili sardı. Otomobil kısa zamanda küle döndü.

Yangın saat 07:45 sıralarında D-100 Kara yolu Altunizade mevkii'nde çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne seyreden 34 HKY 464 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı

İstanbul D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı

İstanbul D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı

İstanbul D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı

Son Haberler
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme
Ecel tuvalette yakaladı
Ecel tuvalette yakaladı
Asya borsaları negatif seyrediyor! (26 Eylül 2025)
Asya borsaları negatif seyrediyor! (26 Eylül 2025)