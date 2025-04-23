İstanbul depremi sonrası siyasi isimlerden ilk açıklama

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası pek çok siyasi isimden 'geçmiş olsun' paylaşımları gelmeye başladı. İşte siyasilerden gelen paylaşımlar şu şekilde oldu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

AKP Grup Başkanvekili Efkan Ala:

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; hiçbir yaralanma, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyorum. Allah, milletimizi ve memleketimizi felaketlerden korusun.

Devlet Bahçeli, kendi hesabından bir paylaşım yapmazken, MHP hesabından:

İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yerine ise Zafer Partisi’nden yapılan açıklama:

İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta İstanbul'daki Silivri Cezaevi'nde rehin tutulan Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ olmak üzere kalbimiz tüm İstanbul halkıyla birlikte...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu:

İstanbul’da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız iyi haberler almak, cana zarar gelmemiş olmasını ummak için. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

İstanbul ve çevresinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını temenni ediyorum. Deprem gerçeğini bilmeli ve gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

Geçmiş olsun İstanbul. Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir kayıp yaşanmamasını umuyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; can kayıplarının yaşanmamasını temenni ediyorum.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş:

Geçmiş olsun İstanbul