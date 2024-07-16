İstanbul ekibi amatöre satıldı

Kaynak: DHA / İHA / ANKA
İstanbul ekibi amatöre satıldı

Tuzlaspor, TFF 2. Lig yarışma haklarının İstanbul Süper Amatör Ligi takımlarından Beykoz 1908 SK'ya devredildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor, hisselerinin İstanbul Süper Amatör Ligi ekiplerinden Beykoz 1908 SK'ya devredildiğini duyurdu.

Tuzlaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzlaspor A.Ş. olarak hisselerimizi Beykoz 1908 Spor Kulübü'ne devretme kararı aldık. Tuzla Spor A.Ş.'nin hisselerinin Beykoz 1908 A.Ş. Spor Kulübü'ne devrini öngören sözleşme, kulüp başkanımız Mehmet Berzan İlhanlı ve Beykoz 1908 A.Ş. Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu tarafından imzalandı. Bu sözleşme hükümleri doğrultusunda 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'de Tuzlaspor A.Ş. yerine Beykoz 1908 A.Ş. Kulübü mücadele edecektir" denildi.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, topladığı 38 puanla 16. sırada yer alarak küme düşmüştü.

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