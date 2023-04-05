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16 yaşındaki genç cinayetinde 3 gözaltı! Elleri ve ayakları bağlanmıştı...

İstanbul Fatih'te elleri ve ayakları bağlandıktan sonra boğularak öldürülmüş halde bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Ş. (16) cinayeti soruşturması sürüyor. Cinayet ile ilgili aralarında babasının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:07
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İstanbul elleri ve ayakları bağlandıktan sonra boğularak öldürülmüş halde bulunan Afganistanlı genç cinayetinde 3 gözaltı

16 yaşındaki genç cinayetinde 3 gözaltı! Elleri ve ayakları bağlanmıştı...
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Fatih, Nişanca mahallesinde 1 Nisan 2023 tarihinde bir otelde çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki Ahmet Ş. kaldığı evde elleri ve ayakları bağlanmış ve boğularak öldürülmüş şekilde bulundu. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Ahmet Ş.'nin birlikte yaşadığı arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Afganistan uyruklu Suhrap S.(18) ve H.S.(15) kendileri, ölen arkadaşları ve onun babası olan Murad Ş.(40) ile birlikte evde 4 kişi kaldıklarını belirtti. Kendilerinin saat: 23.45 sıralarında işten eve geldiklerini, evin kapısının açık olduğunu gördüklerini belirtti. Suhrap S. (18) ve H.S. (15) eve girdiklerinde Ahmet Ş.'yi ölü halde gördüklerini ve polise haber verdiklerini söyledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde yaptıkları incelemede kapıda herhangi bir zorlama izi olmadığını, hırsızlık olayı meydana gelmediğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipler, katil zanlısının tanıdık bir kişi olma ihtimaline karşılık aynı evde kalan Suhrap S., H.S. ve ölen gencin babası Murad Ş.'yi gözaltına aldı. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)

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