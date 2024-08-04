İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaz dönemi atamaları yapıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaz dönemi atamaları yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atamalarla, 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü, 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdür yardımcısının görev yerleri yeniden düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki üst düzey yöneticilerin atama süreci tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü, 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdür yardımcısına yeni görev alanları tahsis edildi.

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu, 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri ile güçlendirildi. Valilik tarafından onaylanan bu atamalarla, emniyet teşkilatının çeşitli kademelerindeki yönetici pozisyonları yeniden şekillendirilmiş oldu.

Özellikle, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Arınç Çevik atanırken, Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevine Ahmet Lütfü Çırakoğlu'nun getirilmesi dikkat çekti.

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