25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Emniyeti'nden Datça'da gizemli operasyon

Datça Palamutbükü'nde 2 gün önce çok sayıda organize suçlarla mücadele polisi, sahil güvenlik ve jandarmanın yer aldığı gizemli bir operasyon gerçekleşti. Operasyonun iş insanı Nurettin Karaman'nın Beylikdüzü`nde uğradığı gasp ile ilgili olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:17
Takip Et

İstanbul Emniyeti'nden Datça'da dev operasyon

İstanbul Emniyeti'nden Datça'da gizemli operasyon
+
Aa
-

BÜŞRA İLASLAN / YENİÇAĞ GAZETESİ

Datça 23 Mart Perşembe gününe filmleri andırır cinsten büyük bir operasyon ile güne uyandı. Operasyon Palamutbükü'nde bulunan kamp alanına sabah saat 6'da gerçekleşti. 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, operasyonda yüzden fazla organize suçlarla mücadele polisi, sahil güvenlik ve jandarmanın yer aldı. 

İstanbul merkezli olduğunu öğrenilen esrarengiz operasyonda, kamp alanında turist olarak gizlenen 5 kişinin yakalandığı, şüpheliler arasında bir polis ve bir avukatın da olduğu iddia edildi.

İlerleyen saatlerde operasyonun iş insanı Nurettin Karaman'nın geçtiğimiz ocak ayında Beylikdüzü`nde bir banka şubesi önünde uğradığı gasp ile ilgili olduğu bilgisine ulaşıldı.

Emniyet kaynaklarından dayandırılan bilgiye göre; Karaman'nın 1.5 milyon Euro parasını gasp ettikten sonra Datça’da bir kamp alanına giden şahısların üzerinden 50 bin 765 Euro para, 10 gram esrar, 39 silah, 70 şarjör çıktı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
1
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
3
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
4
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
6
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Çirişotu bitkisi basur rahatsızlığına iyi geliyor
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Bebek ve çocuklarda yüksek ateşin nedenleri
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
﻿Çikolata fabrikası bomba gibi patladı. Ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.