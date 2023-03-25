İstanbul Emniyeti'nden Datça'da gizemli operasyon

BÜŞRA İLASLAN / YENİÇAĞ GAZETESİ

Datça 23 Mart Perşembe gününe filmleri andırır cinsten büyük bir operasyon ile güne uyandı. Operasyon Palamutbükü'nde bulunan kamp alanına sabah saat 6'da gerçekleşti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, operasyonda yüzden fazla organize suçlarla mücadele polisi, sahil güvenlik ve jandarmanın yer aldı.

İstanbul merkezli olduğunu öğrenilen esrarengiz operasyonda, kamp alanında turist olarak gizlenen 5 kişinin yakalandığı, şüpheliler arasında bir polis ve bir avukatın da olduğu iddia edildi.

İlerleyen saatlerde operasyonun iş insanı Nurettin Karaman'nın geçtiğimiz ocak ayında Beylikdüzü`nde bir banka şubesi önünde uğradığı gasp ile ilgili olduğu bilgisine ulaşıldı.



Emniyet kaynaklarından dayandırılan bilgiye göre; Karaman'nın 1.5 milyon Euro parasını gasp ettikten sonra Datça’da bir kamp alanına giden şahısların üzerinden 50 bin 765 Euro para, 10 gram esrar, 39 silah, 70 şarjör çıktı.