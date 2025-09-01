İstanbul enflasyonu belli oldu! (01 Ağustos 2025)

İstanbul Ticaret Odası (İTO) bu ayki enflasyonunu açıkladı. Verilere göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ağustos’ta yüzde 40,83, aylık enflasyon ise yüzde 1,84 olarak kaydedildi. Harcama grupları arasında en yüksek aylık artış yüzde 14,71 ile eğitim harcamalarında oldu.

Bir önceki ay olan Temmuz’da ise yıllık enflasyon yüzde 42,48, aylık enflasyon ise yüzde 2,62 seviyesinde artmıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

2025 Ağustos ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Eğitim harcamaları grubunda yüzde 14,71, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 4,77, Konut harcamaları grubunda yüzde 2,48, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 2,28, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 2,04, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,42, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,21, Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,77, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 0,39, Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,18 artış, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda ise yüzde -2,95 azalış görülmüştür. Sağlık Harcamaları grubunda fiyat değişimi izlenmemiştir.

İstanbul’da 2025 Ağustos ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Yeni öğretim yılının başlıyor olması nedeniyle bazı ürün ve hizmetlerde görülen fiyat değişimleri, Konut harcamaları, Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri ile Giyim ve Ayakkabı harcamalarında yeni sezona girişe bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili olmuştur.

2025 Ağustos ayında en yüksek grup artışı Eğitim Harcamaları grubunda (yüzde 14,71), en yüksek azalış ise Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (-2,95) grubunda izlenmiştir.”