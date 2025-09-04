İstanbul-Esenler'de park halindeki 4 aracın camını kırarak hırsızlık yaptılar

Kaynak: DHA
İstanbul Esenler’de hırsızlar bu gece mesai yaptı. Sabah işe gitmek için otomobilin yanına gelen araç sahipleri şok oldu. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler park halinde bulunan araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptılar. Şüphelilerin araçlardan dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu ve yangın tüpü gibi eşyaları çaldıkları öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki araçların camlarını kırarak içlerinde değerli eşya aradı. Kısa sürede 4 aracın camını kıran şüpheliler, araçlardan tablet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve yangın tüpü gibi gözlerine kestirdikleri eşyaları alarak kaçtı. Sabah araçlarının başına gelenler, durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek araçlarda inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

'ÇOK MAĞDUR BİR DURUMDAYIM'

Aracını güvenli olduğunu düşündüğü için bu alana park ettiğini söyleyen Emre Özkaynak, "Akşam aracımı buraya park ederek evime gittim. Güvenli olduğu için diğer araçlar da buraya park ediyor. Sabah işe gitmek için aracın başına geldiğimde, böyle bir durumla karşılaştım. Çok mağdur bir durumdayım. Aynı şekilde 4-5 araç daha bu şekilde yapılmış. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Telefonum, tabletim, bilgisayarım, çantam, birkaç değerli eşyam ve saatim çalındı" dedi.

istanbul-esenlerde-park-halindeki-4-ara-895636-266053.jpg

istanbul-esenlerde-park-halindeki-4-ara-895638-266053.jpg

istanbul-esenlerde-park-halindeki-4-ara-895639-266053.jpg

istanbul-esenlerde-park-halindeki-4-ara-895641-266053.jpg

istanbul-esenlerde-park-halindeki-4-ara-895643-266053.jpg

