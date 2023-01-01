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  • Genç kızı taciz ettiğini itiraf eden kırtasiyeci serbest kaldı. Bu nasıl adalet

Genç kızı taciz ettiğini itiraf eden kırtasiyeci serbest kaldı. Bu nasıl adalet

İstanbul Fatih'te bir kırtasiyeci 14 yaşındaki kız çocuğunu 45 dakika boyunca taciz etti. Kırtasiyeden çıkan kız durumu ailesine anlatınca aile durumu polise bildirdi. Tacizi itiraf eden şüpheli serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:51
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İstanbul Fatih'te bir kırtasiyeci 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Şüpheli serbest bırakıldı

Genç kızı taciz ettiğini itiraf eden kırtasiyeci serbest kaldı. Bu nasıl adalet
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Olay, 28 Aralık günü Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye geldi. Kırtasiye çalışanı kızın yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kız öğrenciye sarılmak ve kız öğrenciyi öpmek suretiyle taciz etmeye başladı. 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi. Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti.

GENÇ KIZ DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Genç kız kırtasiyeden çıkar çıkmaz evine giderek durumu ailesine anlattı. Genç kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Taciz şüphelisi A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDI

Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren genç kızı tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. İlk önce genç kızın kendisine sarıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra öptüğünü itiraf etti. Taciz şüphelisi A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TACİZ ANI KAMERADA

Yaşanan olay kırtasiyede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kız öğrenciye sarılan kırtasiye çalışanının tacizde bulunduğu görülüyor.

(Kaynak: İHA)

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Ahmet
1.01.2023 11:20
Yeni adelet düzeni.  
 
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